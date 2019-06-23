Квят: и без штрафа было бы сложно финишировать внутри очковой зоны
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Франции Формулы-1.
«Я думаю, гонка была неплохой. В конечном счёте мы максимально хорошо выполнили свою работу, на трассе были хорошие сражения. Я красиво обогнал Грожана по внешнему радиусу, получил наслаждение от борьбы с Алексом ближе к финишу гонки — было довольно весело! Не знаю, где мы финишировали бы, если бы стартовали с более высокой позиции без штрафа, но думаю, что сегодня было сложно финишировать внутри очковой зоны. Теперь нам нужно всё проанализировать, чтобы стать сильнее в Австрии», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
- 23 июня 2019
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