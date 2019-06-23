Гасли расстроен и не понимает, почему ему не хватало скорости

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал финиш на 11-м месте в гонке Гран-при Франции. Его напарник Макс Ферстаппен финишировал четвёртым.



«Это был длинный сложный день, и я расстроен, особенно потому, что выступал во Франции. Начиная с квалификации у меня были проблемы со сцеплением, и в гонке было то же самое. В настоящий момент у меня нет ответа, но я уверен, что мы всё проанализируем, чтобы точно понять, почему нам не хватало скорости. Я пытался сделать внутри кокпита всё, что мог, но не мог атаковать на машине, так как сильно скользил.



У меня никогда не было таких ощущений от машины. Впереди Австрия, и мы с парнями должны работать быстро и упорно, чтобы отыграться и собрать всё воедино. „Хонда“ тоже упорно работает. Без сомнений, они развиваются, и это позитивно», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».