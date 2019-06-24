Дорнбос: «Хонда» проигрывает 60 лошадиных сил

Экс-пилот Формулы-1 голландец Роберт Дорнбос рассказал, что двигатели «Хонды» по-прежнему сильно уступают в мощности лучшим силовым установкам чемпионата в лице «Феррари» и «Мерседеса».



«Макс очень расслаблен в своих комментариях. Он выполняет свою работу, но говорит: „Ред Булл“, вы должны дойти до конца, и „Хонда“, вы тоже должны дойти до конца. Им сейчас не хватает 60 лошадиных сил. 60 — я знаю, потому что у меня есть свои „пташки“ здесь и там. Это странно, но примерно столько же было в плохой период с „Рено“. „Хонде“ просто нужно работать немного упорнее, чтобы выйти на правильный уровень. И, конечно, это касается „Ред Булл“ и его шасси.



Но всё это трудно. Двигатели настолько технически сложные, что трудно найти верный баланс. Большая мощность обычно сопровождается падением надёжности. „Хонда“ сильно навредила своему имиджу, так что не хочет рисковать. Но таким образом они подведут себя к моменту, когда даже „Ред Булл“ незамедлительно скажет, что они обязаны пойти на риск», — приводит слова Дорнбоса GPBlog со ссылкой на Ziggo.

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