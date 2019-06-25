«Уильямс» и Лоу официально объявили о расставании

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» официально объявила об уходе технического директора Падди Лоу. Лоу не участвовал в повседневной деятельности команды с 5 марта, а теперь официально оставит свой пост, а также покинет совет директоров «Уильямса».



«После периода всесторонних размышлений я пришёл к решению, что я не вернусь к работе в „Уильямсе“. Я желаю всем моим бывшим коллегам всего наилучшего в преодолении будущих вызовов — уверен, они с ними справятся. Я бы хотел отдельно поблагодарить болельщиков „Уильямса“ за их поддержку», — отметил сам Падди Лоу.



«Мы понимаем и уважаем решение, к которому пришёл Падди, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — добавила со своей стороны Клэр Уильямс.

Кубица не считает, что за провалы «Уильямса» несёт ответственность лишь Лоу