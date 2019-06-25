Гасли: впервые испытал столь большие проблемы со сцеплением с покрытием

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал результат Гран-при Франции. Для Гасли домашняя гонка сложилась неудачно, он финишировал 11-м, но в итоге в протоколе занял 10-е место из-за штрафа Даниэля Риккардо.

«Нужно проделать большую работу и понять, что произошло. Мы были довольно быстры в третьей практике, но затем в квалификации начали терять скорость. После практики вносились изменения в настройках, но я не буду вдаваться в детали.

Мы сильно скользили, нужно понять, почему у нас такие проблемы со сцеплением с дорожным покрытием. Расстраивает такое выступление на домашней трассе, но ещё важнее понять, что не так с болидом. Я полностью выложился за рулём болида, но везде были проблемы из-за скольжения.

Нам не хватало сцепления, это ненормально. Впервые было так плохо, нужно найти ответы на вопросы», — цитирует Гасли Crash.