Сайнс: задача «Макларена» — сокращать отставание от топ-команд

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал предстоящий Гран-при Австрии. Испанец заявил, что все в команде настроены оптимистично после удачного выступления во Франции.
«Мы отправляемся в Австрию в хороший момент после сильного выступления во Франции. Там мы были четвёртыми в плане скорости в течение всего уик-энда. Моя цель — сокращать отставание от команд, находящихся впереди. Также важно удерживать команды середины таблицы позади нас. Это нелегко, но мы ведём работу в правильном направлении. Нам нужно продолжать выжимать максимум.
В воскресенье после гонки во Франции мы сразу сосредоточились на том, чтобы улучшить работу болида к сложной трассе в Австрии. Мы впервые проведём две гонки подряд в нынешнем сезоне, не могу дождаться выхода на трассу», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».
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