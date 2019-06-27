«Альфа Ромео» привезёт большие пакеты обновлений в Великобританию и Венгрию
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр подчеркнул, что команду впереди ждёт два больших пакета обновлений — на Гран-при Великобритании и на этапе в Венгрии.
«Иногда в воскресенье вечером вам кажется, что всё отлично, но в следующую пятницу невозможно понять поведение машины. Нам нужно сохранять спокойствие, расслабиться и всё проанализировать. Я не уверен, что мы разобрались со всеми проблемами, что у нас возникли с шинами.
Теперь нас ждут обновления: маленькие в Австрии, потом большой пакет в Сильверстоуне, маленький в Германии и большой пакет обновлений в Будапеште», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.
«Альфа Ромео» занимает седьмое место в Кубке конструкторов после восьми этапов.
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