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«Альфа Ромео» привезёт большие пакеты обновлений в Великобританию и Венгрию

«Альфа Ромео» привезёт большие пакеты обновлений в Великобританию и Венгрию
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр подчеркнул, что команду впереди ждёт два больших пакета обновлений — на Гран-при Великобритании и на этапе в Венгрии.

«Иногда в воскресенье вечером вам кажется, что всё отлично, но в следующую пятницу невозможно понять поведение машины. Нам нужно сохранять спокойствие, расслабиться и всё проанализировать. Я не уверен, что мы разобрались со всеми проблемами, что у нас возникли с шинами.

Теперь нас ждут обновления: маленькие в Австрии, потом большой пакет в Сильверстоуне, маленький в Германии и большой пакет обновлений в Будапеште», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.

«Альфа Ромео» занимает седьмое место в Кубке конструкторов после восьми этапов.

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