Штайнер прокомментировал слухи о возможной замене пилотов «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг слухи, согласно которым команда планирует произвести изменения в составе пилотов в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что руководство «Хааса» довольно результатами Кевина Магнуссена, но Ромену Грожану могут указать на дверь. Так, якобы, его могут заменить Нико Хюлькенберг, Серхио Перес или Роберт Кубица.

«У наших пилотов бывают неудачные дни. Если мы решим пойти другим путём, то произведём замены. Но нет никакого смысла что-то менять просто ради замены.

В нашем спорте не так много более классных пилотов. Алонсо? Пилоты такого уровня должны хотеть перейти в вашу команду. Невозможно просто позвать их, они никогда не будут счастливы, что больше навредит команде», — приводит слова Штайнера AS.