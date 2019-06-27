Источник: Тиктум больше не будет выступать в Супер Формуле
Двукратный победитель Гран-при Макао Дэн Тиктум потерял место в японской серии Супер Формула, сообщает Motorsport.
Пилот юниорской программы «Ред Булл» выступал за команду Mugen, но в текущем сезоне Тиктум набрал лишь одно очко в трёх гонках.
По данным источника, Тиктума в Супер Формуле заменит Патрисио О’Уорд — ещё один пилот юниорской программы «Ред Булл». О’Уорд дебютирует в Формуле-2 в грядущий уик-энд в Австрии. Теперь Патрисио будет выступать в Супер Формуле до конца сезона.
Motorsport не удалось получить комментарии самого Тиктума и его окружения. Также неизвестно, останется ли британец в юниорской программе «Ред Булл».
Напомним, Тиктум в текущем сезоне принимал участие в тестах «Ред Булл» в Барселоне.
Тиктум: хочу, чтобы в «Ред Булл» были довольны
- 27 июня 2019
-
15:44
-
15:37
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
13:53
-
12:45
-
12:35
-
11:33
-
11:12
-
10:32
-
10:12
-
09:46
-
09:20
-
00:49
-
00:14
- 26 июня 2019
-
22:29
-
21:55
-
21:00
-
19:34
-
18:04
-
17:38
-
16:19
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
14:04
-
13:09
-
12:46
-
12:38
-
11:50
-
11:17
-
10:41
-
09:51
-
09:49
Партнерский контент