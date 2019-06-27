Источник: Тиктум больше не будет выступать в Супер Формуле

Двукратный победитель Гран-при Макао Дэн Тиктум потерял место в японской серии Супер Формула, сообщает Motorsport.

Пилот юниорской программы «Ред Булл» выступал за команду Mugen, но в текущем сезоне Тиктум набрал лишь одно очко в трёх гонках.

По данным источника, Тиктума в Супер Формуле заменит Патрисио О’Уорд — ещё один пилот юниорской программы «Ред Булл». О’Уорд дебютирует в Формуле-2 в грядущий уик-энд в Австрии. Теперь Патрисио будет выступать в Супер Формуле до конца сезона.

Motorsport не удалось получить комментарии самого Тиктума и его окружения. Также неизвестно, останется ли британец в юниорской программе «Ред Булл».

Напомним, Тиктум в текущем сезоне принимал участие в тестах «Ред Булл» в Барселоне.