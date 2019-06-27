Марко: Тиктум больше не входит в программу «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что британский пилот Дэниел Тиктум отчислен из рядов молодёжной программы австрийской команды.

«Дэниел Тиктум больше не входит в программу „Ред Булл“. Что касается Ауэра, то в последней гонке в Суперформуле он проспал рестарт и именно потому упустил второе место. Как бы то ни было, уровень его выступлений растёт», — приводит слова Марко Speedweek.

Дальнейшее будущее Тиктума остаётся неопределённым. Долгое время Дэниела считали одним из главных талантов молодёжной программы «Ред Булл». В минувшем сезоне европейской Формулы-3 он долгое время претендовал на титул, но во второй половине сезона сдал и уступил звание чемпиона Мику Шумахеру. При этом Тиктум позволял себе не самые лицеприятные высказывания в адрес молодого немца.