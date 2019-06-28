Райкконен заявил, что его не удивили штрафы Риккардо во Франции

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что его не удивил штраф Даниэля Риккардо во время Гран-при Франции. При обгоне Райкконена болид Риккардо покинул пределы трассы. Также австралийца оштрафовали за аналогичный эпизод с Ландо Норрисом. В итоге Риккардо с седьмой позиции был отброшен на 11-ю.
«В случае с первым штрафом там всё было на грани, он съехал с трассы и вернулся, но не шёл слишком широко.
Что касается второго штрафа, то справа было место. Но если бы там была стена, он бы не прошёл меня. Все мы знаем правила.
Я не думаю, что мы постоянно держим их в уме, но, когда пилотируешь болид, нужно принимать правильные решения. Риккардо, видимо, решил попробовать поступить иначе. Вот таким получился результат», — приводит слова Райкконена RaceFans.
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