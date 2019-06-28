Албон: добились некоторых улучшений, но чувствуем, что чего-то не хватает

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Австрии, отметив, что, невзирая на некоторый прогресс, болид всё ещё не был идеален.

«Очевидно, что у нас другой подход к уик-энду, ведь мы знаем, что стартуем с конца решётки. Мы всё ещё тестируем разные варианты, чтобы понять, в каком направлении нам необходимо двигаться после „Поль Рикара“. Мы добились некоторых улучшений, но всё ещё чувствуем, что чего-то не хватает. С другой стороны, наш темп на длинных сериях был очень сильным, а ведь именно на нём мне надо концентрироваться. Так что у меня смешанные чувства после пятницы.

Мы вполне довольны машиной для гонки, но всё ещё хотим понять и раскрыть потенциал автомобиля в квалификационном режиме», — приводит слова Албона пресс-служба команды.