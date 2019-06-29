«Мерседес» не примет решения по контракту Боттаса до летнего перерыва

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что команда не планирует принимать решение по контракту Валттери Боттаса до летнего перерыва.



«Не хотим оказывать давления на себя, чтобы принять решение о составе пилотов до летнего перерыва.



Эстебан Окон вызывает интерес сразу нескольких команд. Мы не хотим отказываться от его контракта. Но, если у нас не появится возможности найти ему место в пелотоне, будем вынуждены его отпустить.



Расселл? У него контракт с «Уильямсом» на 2020 год, и, надеюсь, он поможет команде прогрессировать», — приводит слова Тото Вольфа Speed Week.



Любопытно, что ранее в прессе появлялась информация о возможном возвращении Фернандо Алонсо в Формулу-1 именно в составе «Мерседеса».