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«Мерседес» не примет решения по контракту Боттаса до летнего перерыва

«Мерседес» не примет решения по контракту Боттаса до летнего перерыва
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что команда не планирует принимать решение по контракту Валттери Боттаса до летнего перерыва.

«Не хотим оказывать давления на себя, чтобы принять решение о составе пилотов до летнего перерыва.

Эстебан Окон вызывает интерес сразу нескольких команд. Мы не хотим отказываться от его контракта. Но, если у нас не появится возможности найти ему место в пелотоне, будем вынуждены его отпустить.

Расселл? У него контракт с «Уильямсом» на 2020 год, и, надеюсь, он поможет команде прогрессировать», — приводит слова Тото Вольфа Speed Week.

Любопытно, что ранее в прессе появлялась информация о возможном возвращении Фернандо Алонсо в Формулу-1 именно в составе «Мерседеса».

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