Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Австрии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен будет оштрафован потерей пяти мест на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает официальный сайт команды. Датчанин столкнулся с проблемами с болидом в ходе третьей сессии свободных заездов в Австрии, в итоге механики были вынуждены заменить на болиде гонщика коробку передач.



Магнуссен — не первый пилот, который получит штраф на старте Гран-при Австрии. Ранее стало известно, что Нико Хюлькенберг так же потеряет пять мест на старте Гран-при Австрии за замену двигателя внутреннего сгорания. Помимо Хюлькенберга и Магнуссена, места на старте Гран-при Австрии точно потеряют ещё два гонщика — пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший и гонщик «Торо Россо» Александер Албон, на их болидах так же были заменены компоненты силовой установки.