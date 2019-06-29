Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Феттель — 10-й, Квят — 18-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге завешилась квалификация Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место — у лидера общего зачёта Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе», тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Себастьян Феттель замкнул топ-10, столкнувшись с проблемами с болидом и не приняв участие в третьем сегменте, а Пьер Гасли стал девятым. Француз проиграл напарнику семь с половиной десятых секунды.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал восемнадцатое время из-за трафика на последнем круге, в то время как его напарник Александер Албон стал тринадцатым. Напомним, последний получит штраф за замену силовой установки. В конец решётки также отправится Карлос Сайнс. По пять позиций на старте потеряют Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.



Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,259

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,436

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,534

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,069

6. Ландо Норрис («Макларен») — +1,096

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,163

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,176

9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,196

10. Себастьян Феттель («Феррари»)



Не прошли в третий сегмент:



11. Ромен Грожан («Хаас») — 1.04,490

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.04,516

13. Александер Албон («Торо Россо») — 1.04,655

14. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.04,790

15. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.13,601



Не прошли во второй сегмент:



16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.04,789

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.04,832

18. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.05,324

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.05,904

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.06,206.