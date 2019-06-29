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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Феттель — 10-й, Квят — 18-й

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Феттель — 10-й, Квят — 18-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге завешилась квалификация Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место — у лидера общего зачёта Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе», тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Себастьян Феттель замкнул топ-10, столкнувшись с проблемами с болидом и не приняв участие в третьем сегменте, а Пьер Гасли стал девятым. Француз проиграл напарнику семь с половиной десятых секунды.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал восемнадцатое время из-за трафика на последнем круге, в то время как его напарник Александер Албон стал тринадцатым. Напомним, последний получит штраф за замену силовой установки. В конец решётки также отправится Карлос Сайнс. По пять позиций на старте потеряют Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,259
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,436
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,534
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,069
6. Ландо Норрис («Макларен») — +1,096
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,163
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,176
9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,196
10. Себастьян Феттель («Феррари»)

Не прошли в третий сегмент:

11. Ромен Грожан («Хаас») — 1.04,490
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.04,516
13. Александер Албон («Торо Россо») — 1.04,655
14. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.04,790
15. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.13,601

Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.04,789
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.04,832
18. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.05,324
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.05,904
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.06,206.

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