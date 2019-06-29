Магнуссен: не знаю, откуда взялся такой круг

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии. В ходе сессии датчанин показал пятое время, но вынужден будет стартовать с десятого места из-за штрафа.

«Когда машина работает, она работает хорошо. Не знаю, откуда взялся такой круг. Он просто пришёл сам по себе, и я воспользовался шансом. Хотел бы сказать, что в перерыве между третьей тренировкой и квалификацией ребята тяжело работали, чтобы заменить коробку передач на моей машине. Это касается не только моего гаража. Команда Грожана также помогала подготовить мою машину. Некоторые из парней заболели, но мы работали все вместе. После нескольких не самых лучших квалификаций и гонок здорово получить такой результат. Мы будем стартовать с десятого места, даже с учётом штрафа. Если бы меня спросили перед квалификацией, возможно ли такое, я бы ответил отрицательно. Так что сейчас я очень доволен», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».