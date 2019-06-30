Ферстаппен: если такие вещи непозволительны, зачем вообще быть в Формуле-1?
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе с Шарлем Леклером за победу на Гран-при Австрии и рассказал, как для него сложилась гонка после неудачного старта. Несмотря на провал на первом круге, Ферстаппен финишировал первым.
«Это жёсткие гонки, а иначе нам следует оставаться дома. Если такие вещи непозволительны в гонках, то зачем вообще быть в Формуле-1?
После старта я думал, что гонка потеряна, но мы продолжали атаковать. На первом комплекте шин у меня была довольно серьёзная проплешина, ну а после пит-стопа мы летели. Вы могли видеть, что у нас хороший темп на прямых, позволявший совершать обгоны. Я рад за команду и за „Хонду“, — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
- 30 июня 2019
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
17:56
-
17:56
-
17:47
-
17:39
-
16:49
-
15:56
-
15:09
-
14:57
-
13:47
-
13:38
-
13:21
-
12:59
-
12:48
-
12:27
-
11:33
-
11:00
-
10:47
-
10:28
-
09:39
-
00:54
-
00:18
-
00:13
- 29 июня 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:46
-
22:59
-
22:14
-
21:48
-
21:33
-
21:18
-
20:35
-
20:29
Партнерский контент