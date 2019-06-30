Ферстаппен: если такие вещи непозволительны, зачем вообще быть в Формуле-1?

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе с Шарлем Леклером за победу на Гран-при Австрии и рассказал, как для него сложилась гонка после неудачного старта. Несмотря на провал на первом круге, Ферстаппен финишировал первым.



«Это жёсткие гонки, а иначе нам следует оставаться дома. Если такие вещи непозволительны в гонках, то зачем вообще быть в Формуле-1?



После старта я думал, что гонка потеряна, но мы продолжали атаковать. На первом комплекте шин у меня была довольно серьёзная проплешина, ну а после пит-стопа мы летели. Вы могли видеть, что у нас хороший темп на прямых, позволявший совершать обгоны. Я рад за команду и за „Хонду“, — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.