Армстронг рад, что его напарника Шварцмана оштрафовали

Пилот Prema Racing Маркус Армстронг прокомментировала штраф партнёра по команде россиянина Роберта Шварцмана, который не позволил ему выиграть Гран-при Австрии в Формуле-3.



«Не думаю, что я должен был в принципе оказаться в той ситуации. Ещё за пять кругов до этого я мог выиграть гонку. Было очевидно, что моя скорость значительно выше Шварцмана. Зол на себя, что не мог воспользоваться ею ранее.



Если говорить о нашем контакте, то я не думаю, что сделал что-то плохое. В итоге у меня был мгновенный прокол, и я рад, что стюарды быстро приняли решение.



Нет причин радоваться за команду, ведь мы должны были оформить дубль. Тем не менее наказанию Шварцмана я рад — он просто вынес меня с трассы», — цитирует Армстронга Autosport.



Напомним, на последнем круге Армстронг атаковал россиянина, однако на торможении Шварцман задел заднее колесо Армстронга своим передним антикрылом. Шварцман сломал крыло, но финишировал первым, а вот Армстронг из-за прокола стал только 19-м. Судьи посчитали Шварцмана виновным и сразу наказали.



В результате Роберт в итоговом протоколе оказался на третьем месте. Победа досталась Джейку Хьюзу, второе место занял Джехван Дарувала.

Шварцман — про контакт с Армстронгом: не хватило дистанции, чтобы оттормозиться