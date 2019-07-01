Армстронг рад, что его напарника Шварцмана оштрафовали

Пилот Prema Racing Маркус Армстронг прокомментировала штраф партнёра по команде россиянина Роберта Шварцмана, который не позволил ему выиграть Гран-при Австрии в Формуле-3.
«Не думаю, что я должен был в принципе оказаться в той ситуации. Ещё за пять кругов до этого я мог выиграть гонку. Было очевидно, что моя скорость значительно выше Шварцмана. Зол на себя, что не мог воспользоваться ею ранее.
Если говорить о нашем контакте, то я не думаю, что сделал что-то плохое. В итоге у меня был мгновенный прокол, и я рад, что стюарды быстро приняли решение.
Нет причин радоваться за команду, ведь мы должны были оформить дубль. Тем не менее наказанию Шварцмана я рад — он просто вынес меня с трассы», — цитирует Армстронга Autosport.
Напомним, на последнем круге Армстронг атаковал россиянина, однако на торможении Шварцман задел заднее колесо Армстронга своим передним антикрылом. Шварцман сломал крыло, но финишировал первым, а вот Армстронг из-за прокола стал только 19-м. Судьи посчитали Шварцмана виновным и сразу наказали.
В результате Роберт в итоговом протоколе оказался на третьем месте. Победа досталась Джейку Хьюзу, второе место занял Джехван Дарувала.
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