Магнуссен: до сих пор не общаемся с Хюлькенбергом, но конфликта между нами нет

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен отрицает наличие продолжительного конфликта с Нико Хюлькенбергом из «Рено», началом которого была их перепалка во время интервью после Гран-при Венгрии в 2017 году.



«Тогда Нико прервал моё интервью, и это было довольно неуважительно. Тогда я не подбирал слов и не думал о том, что говорил. Думаю, Хюлькенберг просто хотел вывести меня из равновесия, и ему это удалось.



С тех пор Нико, кажется, затаил обиду на меня — мы до сих пор не общаемся. Я очень уважаю его как пилота, но я не знаю его как личность. Думаю, что многие фанаты и люди, которые следят за Формулой-1, думают, что между нами конфликт. Это не так — он пилот, которого я действительно уважаю», — заявил Магнус в подкасте Beyond the grid на официальном канале Формулы-1 в Youtube.

Магнуссен оскорбил Хюлькенберга в эфире ТВ