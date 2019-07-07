Боссы DTM хотят организовать гонку в Монако

Руководство DTM намерено изучить возможность проведения этапа чемпионата в Монако, сообщает Speedweek. 7 июля этап туринговой серии на автодроме «Норисринг» посетит глава княжества Альбер. Руководитель DTM Герхард Бергер обсудит с ним, насколько реально организовать этап DTM в Монте-Карло.

Эту информацию подтвердил и сам Бергер, который дал понять, что князь Альбер также заинтересован ещё в одной гонке в Монако.

Напомним, Гран-при Монако является самым престижным этапом Формулы-1. Кроме того, в Монако проводится этап ралли WRC и гонка Формулы-E.

Что касается DTM, то большинство гонок туринговой серии проходит на территории Германии. Они проводятся также в Бельгии, Италии и Австрии.