Хорнер рассказал, что Бекхэм был впечатлён Ферстаппеном после аварии с Оконом
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что звезда футбола Дэвид Бекхэм был очень впечатлён поведением Макса Ферстаппена после инцидента с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии – 2018.
«Во время этого инцидента можно было увидеть страсть и желание Макса. Думаю, что люди именно так к этому и отнеслись.
После гонки Дэвид Бекхэм прислал мне сообщение: «Мне действительно нравится отношение вашего пилота». Макс разжигает такого рода поддержку», — приводит слова Хорнера GPFans.
На Гран-при Бразилии — 2018 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверенно шёл ко второй подряд победе в сезоне, когда на его пути возник пилот «Форс Индия» Эстебан Окон.
После гонки пилоты начали обсуждать случившеся, и голландец несколько раз толкнул француза.
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