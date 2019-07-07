Хорнер рассказал, что Бекхэм был впечатлён Ферстаппеном после аварии с Оконом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что звезда футбола Дэвид Бекхэм был очень впечатлён поведением Макса Ферстаппена после инцидента с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии – 2018.

«Во время этого инцидента можно было увидеть страсть и желание Макса. Думаю, что люди именно так к этому и отнеслись.

После гонки Дэвид Бекхэм прислал мне сообщение: «Мне действительно нравится отношение вашего пилота». Макс разжигает такого рода поддержку», — приводит слова Хорнера GPFans.



На Гран-при Бразилии — 2018 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверенно шёл ко второй подряд победе в сезоне, когда на его пути возник пилот «Форс Индия» Эстебан Окон.

После гонки пилоты начали обсуждать случившеся, и голландец несколько раз толкнул француза.