Экклстоун: я бы хотел, чтобы Путин правил Европой
Почётный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о Президенте РФ Владимире Путине.
«Если бы кто-то направил пулемёт на Владимира Путина и хотел бы застрелить, я бы заслонил его. Он — хороший парень. Он никогда не делал ничего такого, что не приносило бы пользы людям.
Скрипали? Путин этого не делал. Он слишком занят, чтобы беспокоиться о подобных вещах. Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит, выполняет свои обещания. Я не сторонник демократии. Нужен диктатор. Диктатор просто говорит, что собирается делать что-либо, а при демократии это размывается», — приводит слова Берни Экклстоуна ESPN.
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