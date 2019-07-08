Экклстоун: я бы хотел, чтобы Путин правил Европой

Почётный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о Президенте РФ Владимире Путине.



«Если бы кто-то направил пулемёт на Владимира Путина и хотел бы застрелить, я бы заслонил его. Он — хороший парень. Он никогда не делал ничего такого, что не приносило бы пользы людям.



Скрипали? Путин этого не делал. Он слишком занят, чтобы беспокоиться о подобных вещах. Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит, выполняет свои обещания. Я не сторонник демократии. Нужен диктатор. Диктатор просто говорит, что собирается делать что-либо, а при демократии это размывается», — приводит слова Берни Экклстоуна ESPN.