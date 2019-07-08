Вязович лидирует в зачёте грузовиков после 2-го этапа «Шёлкового пути»

На ралли-марафоне «Шёлковый путь» прошёл второй день соревнований. Спецучасток второго дня пролегал между Байкальском и Улан-Удэ.
Победителем второго этапа ралли в классе внедорожников стал Нассер Аль-Аттия. Второе место у Лю Куна. Представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи не смог закончить спецучасток из-за поломки двигателя.
В зачёте грузовиков лидерство удерживает экипаж Сергея Вязовича на МАЗе, второе место у экипажа «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым, тройку лучших замыкает Андрей Каргинов. Другие машины «КАМАЗ-мастера» расположились на четвёртом, шестом и восьмом местах.
Зачёт внедорожников
1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 2.45.15
2. Лю Кун (Hanwei Motor. SMG Buggy)
3. Хан Вей (GEELY SMG BUGGY)
…7. Денис Кротов (Mini John Cooper Works Rally)
...9. Андрей Рудской (G-Force Bars)
Зачёт грузовиков
1. Сергей Вязович («МАЗ») – 3.04.14
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ»)
3. Антон Шибалов («КАМАЗ»)
4. Мартен ван дер Бринк («Рено»)
5. Айрат Мардеев (Россия, «КАМАЗ»)
…7. Сергей Куприянов (Россия, «КАМАЗ»).
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