Гасли: упорно работаем, чтобы добиться более высоких результатов в Сильверстоуне
Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании. Гасли признался, что ему нравится трасса в Сильверстоуне.
«Я очень рад, что нам предстоит соревноваться на такой трассе. Это одна из моих любимых трасс, там много высокоскоростных поворотов. Особенно на болиде Формулы-1 там чувствуешь прижимную силу и сцепление с покрытием. Это действительно классная трасса, обладающая историческим значением.
В Сильверстоуне я одержал первую победу в GP2. Это случилось после того, как мы попали с родителями в аварию по пути на трассу.
После Гран-при Австрии мы упорно работаем, полностью сосредоточены. Постараемся сделать так, чтобы всё сложилось, а мы добились более высоких результатов», — цитирует Гасли пресс-служба «Ред Булл».
Гасли: мы показывали хорошую скорость, но не тогда, когда это было нужно
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