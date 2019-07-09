Гасли: мы показывали хорошую скорость, но не тогда, когда это было нужно

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли отметил, что в нынешнем сезоне ему пока не удавалось показывать нужный результат тогда, когда это было необходимо. Ранее появились слухи, согласно которым «Ред Булл» может заменить Гасли. В числе претендентов на место боевого пилота «Ред Булл» называется российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.
«Мы показывали хорошую скорость, но, к сожалению, не тогда, когда это было нужно. У нас была отличная скорость во время свободных практик, а нам необходимо, чтобы скорость была в субботу и в воскресенье.
Но в целом я считаю, что в свободной практике и квалификации у нас есть прогресс, хотя он и не такой большой, как нам бы хотелось. Буду продолжать упорно работать, чтобы добиться нужных результатов», — цитирует Гасли RaceFans.
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