Расселл посвятил контракту «Сильверстоуна» видео своих выступлений

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл приветствовал новый контракт владельцев Формулы-1 с организаторами Гран-при Великобритании. Этап будет по-прежнему проходить в Сильверстоуне. Расселл разместил в «Твиттере» видеозапись своих выступлений на этой трассе.

«Безумно рад, что смогу видеть лучшую трассу в календаре чемпионата ещё пять лет! Формула-1 без Сильверстоуна была бы совершенно иной. Настало время воспоминаний», — написал Расселл под видео.

Видео доступно на странице Джорджа Расселла в «Твиттере».



«Должны отметить, наш молодой британец очень любит Сильверстоун», — прокомментировала акцию Рассела пресс-служба «Уильямс».

Согласно новому соглашению, Сильверстоун будет принимать этапы чемпионата мира Формулы-1 до конца 2024 года.



Ранее стало известно, что в календаре на следующий сезон появятся два новых этапа — Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов.