Вязович рассказал про опасный момент во время преследования камазовца Шибалова

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, чья команда выступает при поддержке бренда G-Energy, рассказал о ходе четвёртого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». На нём три лучших времени показали мазовцы.



«Мы стартовали четвертыми в абсолюте, к середине трассы проехали мимо двух стоящих на обочине наших соперников, шедших впереди. Поняли, что стали вторыми в канале и первыми среди грузовиков вообще на спецучастке. По результату сегодняшнему, наверное, только Айрат Мардеев мог бы с нами посоперничать – разогнаться на скоростном отрезке, но, учитывая его стартовую позицию, это бы ему далось непросто. Мы ничего сверхъестественного не делаем: у нас была удобная позиция по генеральной классификации: два ближайших соперника ехали впереди в нашем поле зрения.



На 100-м километре мы догнали Антона Шибалова, но скорости у нас обоих были максимальные. Попытались в пыли поближе к нему подобраться, чтобы обойти — “словили” такую промоину, что пришлось остановиться и проинспектировать состояние автомобиля. Наш МАЗ с честью выдержал эту промоину – без каких-либо проблем мы продолжили борьбу. Догнали вновь соперников – Каргинов и Шибалов в паре шли, но кто-то из них остановился и поднял кабину. Я не разглядел по бортовым номерам, кто из них остановился первым. Мы спокойно поехали дальше за соперником, понимая, что по „стартовке“ уже выигрываем.



Ещё километров через 100 остановился второй из наших основных соперников — возможно, прокол колеса. Тогда мы перешли на спокойный тренировочный режим, в котором добрались до финиша, понимая, что программа-минимум на сегодня выполнена, дальнейший риск не оправдан. По навигации везде точно попали – отличная практика для нового штурмана”, — рассказал Вязович.



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