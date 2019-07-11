«Ленинград» выступит с концертом на Гран-при России Формулы-1
Объявлен ещё один участник концертной программы в дни Гран-при России Формулы-1 2019 года, который пройдёт с 27 по 29 сентября. 27 сентября концерт даст популярная российская группа «Ленинград», сообщает официальный сайт соревнований.
«Ленинград» стал самым ожидаемым музыкальным исполнителем на мероприятии по итогам опроса гостей российского этапа Формулы-1. В настоящее время группа проводит стадионный тур, который, по заявлению её основателя Сергея Шнурова, станет последним в истории. В прошлом году группировка «Ленинград» выступала во время Гран-при России в Ледовом дворце «Большой». Этот концерт посетило около 9000 человек.
Ранее стало известно, что 28 сентября концерт даст группа «Мумий Тролль».
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