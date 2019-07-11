Феттель всё ещё намерен побороться за титул в нынешнем сезоне

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель полагает, что провал в первой трети сезона не вычёркивает его из чемпионской гонки.
«Нет причин, по которым я могу перестать верить в возможность завоевания титула. Но это не то, о чём я думаю, когда ложусь спать. Я жду один этап, а затем следующий. У нас достаточно дел, и впереди нас ждёт много работы. Время всё расставит по своим местам. Очевидно, что оставшиеся до летнего перерыва гонки будут критически важны, но для начала нам нужен достаточно сильный болид, в противном случае сложно будет претендовать даже на победу.
Мы многое узнали после того, как обновления во Франции не сработали. Этап в Австрии внёс некоторую ясность, и теперь у нас есть ясная картина того, что именно нам нужно изменить», — приводит слова немца RaceFans.
После девяти этапов чемпионата Себастьян Феттель занимает лишь четвёртое место в общем зачёте, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 74 очка.
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