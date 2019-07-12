Феттель: изменение правил повлияет на моё решение о будущем в Формуле-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что он примет решение о будущем в Формуле-1 с учётом того, как будут применяться новые правила «Королевских гонок». В 2021 году вступят в силу значительные изменения, направленные на обеспечение более высокой конкуренции.

«Конечно, изменение правил будет иметь большое влияние на моё решение. Мне нужно будет изучить, как это всё повлияет, будет ли Формула-1 зрелищным и интересным спортом. Время идёт, хорошо, что спрашивали наше мнение, мы его донесли. И мы будем готовы вновь донести его.

Надеюсь, что наш вид спорта будет развиваться в правильном направлении, а у нас будет возможность гоняться, конкурировать и проверять себя за рулём болида.

На высокой скорости современные болиды очень хороши, высший класс. А на низкой… ну, я бы не сказал, что ужасны, но они слишком тяжёлые. Мне это не нравится в Формуле-1», — цитирует Феттеля Autosport.