Гасли: внесли много изменений и движемся в верном направлении

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в ходе которой он показал пятый результат. Для него эта сессия стала одной из лучших за долгое время, француз остался ею доволен.

«Было очень важно хорошо выступить в квалификации, и я восторге, что нам это удалось. Свободные практики получились хорошими. Квалификация не была идеальной, но в ней много позитива. Мы внесли много изменений по сравнению с минувшим этапом, большинство из них сработали, мы движемся в верном направлении. Это был хороший шаг вперёд, но нам необходимо продолжать работу», — приводит слова Гасли BBC.

Напарник Пьера по команде Макс Ферстаппен снова опередил Гасли и примет старт с четвёртой позиции.