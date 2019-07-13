Гасли: внесли много изменений и движемся в верном направлении
Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в ходе которой он показал пятый результат. Для него эта сессия стала одной из лучших за долгое время, француз остался ею доволен.
«Было очень важно хорошо выступить в квалификации, и я восторге, что нам это удалось. Свободные практики получились хорошими. Квалификация не была идеальной, но в ней много позитива. Мы внесли много изменений по сравнению с минувшим этапом, большинство из них сработали, мы движемся в верном направлении. Это был хороший шаг вперёд, но нам необходимо продолжать работу», — приводит слова Гасли BBC.
Напарник Пьера по команде Макс Ферстаппен снова опередил Гасли и примет старт с четвёртой позиции.
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