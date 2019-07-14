Вязович перевернулся на 8-м этапе «Шёлкового пути», Шибалов — новый лидер

Гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович потерял лидерство в общем зачёте ралли-марафона «Шёлковый путь» и все шансы на высокий результат после аварии на восьмом спецучастке гонки. При преодолении одной из дюн «МАЗ» белорусского гонщика перевернулся и встал на колёса. Экипаж продолжил движение, проехал ещё две сотни метров и остановился окончательно. Простояв на месте без движения около сорока минут, гонщики пытались хоть что-то сделать с пострадавшим автомобилем – экипаж развернулся и поехал обратно в сторону старта. Затем машину погрузили на прицеп и автомобиль-ассистанс повёз его на бивуак. Если Вязович и выйдет на старт девятого этапа, то с большим штрафом за пропущенный спецучасток.



Унаследовавший после схода Вязовича лидерство Антон Шибалов на восьмом этапе убедительно доказал – он не случайный обладатель первого места. Он показал лучшее время на восемь минут опередив Айрата Мардеева и на восемь с половиной минут Андрея Каргинова. Впрочем, последний был вынужден дважды останавливаться из-за проблем с усилителем рулевого управления. После восьми этапов Шибалов возглавляет зачёт грузовиков и опережает Каргинова на 16 минут. Мардеев – третий в 25 минутах позади Шибалова.



В зачёте внедорожников из шести китайских гонщиков в первой десятке осталось пять – на место двух выбывших пилотов Лю Куна и Дзи Ян Ганга пришёл Чен Фенг. Если говорить о лидере зачёта, то Нассер Аль-Аттия поставил новый рекорд: впервые в современной истории одному и тому же гонщику удалось выиграть в рамках одного и того же ралли-рейда семь спецучастков подряд. После того как шедший вторым Лю Кун провалился далеко назад, вслед за катарцем расположился показавший сегодня второе время Жером Пелише. Хан Вей вернулся в тройку лидеров – насобиравший проблем в России и Монголии китайский гонщик воспользовался поломками багги, названных его именем. Он стал сегодня четвёртым.



Для багги зачёта Т3 пески – родная стихия. Неудивительно, что участники этого зачёта сегодня были весьма быстры. Победу на восьмом этапе одержал Сергей Карякин, вторым финишировал Остин Джонс. Замкнул тройку призёров Алексей Шмотьев.



«Шёлковый путь». Грузовики. Положение после 8-го этапа



1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 19:21:57

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +15.56

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +25.04

4. Мартин ван ден Бринк («Рено») +1:20.23

5. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +1:31.56.



«Шёлковый путь». Внедорожники. Положение после 8-го этапа



1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») — 18:05:42

2. Жером Пелише (Raid Lynx) +59.58

3. Хан Вей (GEELY AUTO SHELL Lubricant Team) +1:01.34

...7. Денис Кротов (MSK Rally Team) +2:19.10

… 14 (Т3 — 1). Сергей Карякин (Snag Racing) +4:34.45.