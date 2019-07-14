Марко: Феттель переоценил свои силы

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал инцидент между Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем.



«Похоже, Феттель переоценил свои силы. Он слишком поздно тормозил и отобрал наш подиум. Мы были быстрее, чем «Феррари» в этой гонке. Думаю, «Мерседес» был слишком быстр, но у нас не было чистой трассы, чтобы проверить это. Льюис был очень быстрым, но второе или третье место было вполне реально», — приводит слова Хельмута Марко GPFans.



Феттель пытался контратаковать Ферстаппена после успешного обгона со стороны голландца, однако Макс закрыл внутреннюю траекторию. Феттель уже не успел перестроиться на внешнюю траекторию и, заблокировав колёса, врезался в «Ред Булл». Оба пилота сумели продолжить движение, но если Ферстаппен остался в очковой зоне, то Феттель выбыл из неё и вдобавок получил 10-секундный штраф от стюардов.

Посмотреть видеоповтор аварии можно в официальном твиттер-аккаунте Формулы-1.