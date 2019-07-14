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Перес объяснил, почему врезался в Хюлькенберга

Перес объяснил, почему врезался в Хюлькенберга
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес объяснил, почему он допустил столкновение с Нико Хюлькенбергом на Гран-при Великобритании.

«Сегодня нам очень не повезло. Первый отрезок гонки был очень сильным. Я контролировал свою гонку, следил за шинами, и мы были на пути к очкам. Затем сейфти-кар выехал сразу после моего пит-стопа, и это испортило мою гонку. Во время периода сейфти-кара у меня также возникла проблема с рулевым колесом, что повлияло на баланс тормозов — он был переведён слишком далеко вперёд. Поэтому я в итоге ударил Хюлькенберга — я просто не мог достаточно затормозить машину. Я повредил переднее антикрыло и откатился на последнее место.

Не могу поверить, как сильно мне сегодня не повезло. Это так разочаровывает, ведь мы заслуживали сильного результата на нашей домашней гонке и у нас была скорость, чтобы набрать очки», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.

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