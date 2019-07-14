Перес объяснил, почему врезался в Хюлькенберга

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес объяснил, почему он допустил столкновение с Нико Хюлькенбергом на Гран-при Великобритании.
«Сегодня нам очень не повезло. Первый отрезок гонки был очень сильным. Я контролировал свою гонку, следил за шинами, и мы были на пути к очкам. Затем сейфти-кар выехал сразу после моего пит-стопа, и это испортило мою гонку. Во время периода сейфти-кара у меня также возникла проблема с рулевым колесом, что повлияло на баланс тормозов — он был переведён слишком далеко вперёд. Поэтому я в итоге ударил Хюлькенберга — я просто не мог достаточно затормозить машину. Я повредил переднее антикрыло и откатился на последнее место.
Не могу поверить, как сильно мне сегодня не повезло. Это так разочаровывает, ведь мы заслуживали сильного результата на нашей домашней гонке и у нас была скорость, чтобы набрать очки», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.
- 14 июля 2019
-
23:35
-
23:31
-
23:05
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:27
-
21:52
-
21:06
-
20:56
-
20:31
-
20:19
-
20:14
-
19:46
-
19:38
-
19:18
-
19:09
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:15
-
18:07
-
17:36
-
16:59
-
16:30
-
15:21
-
14:19
-
13:18
-
12:50
-
11:29
-
11:00