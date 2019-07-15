Каргинов: было много бездорожья, ям, канав — сильно трясло

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, как для него сложился девятый спецучасток «Шёлкового пути». Каргинов идёт на втором месте в грузовом зачёте.



«Сегодня не такая скоростная трасса. Наверное, самая медленная на этом «Шелковом пути». Дюны были, но они не сложные, маленькие, мы медленно ехали. Потом было много бездорожья, ям, канав — сильно трясло. Сегодня, кстати, было очень жарко — порядка 40 градусов, начал греться двигатель. Все участники находятся в одинаковых условиях. Мы готовимся к гонкам, физически чувствуем себя хорошо. Понимаем, что выигрывает не только техника, но и организм. Нужно быть полностью сосредоточенными», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».