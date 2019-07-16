Источник: «Хонда» хочет достичь уровня «Мерседеса» после обновления двигателя

Следующее обновление двигателя «Хонды» будет направлено на то, чтобы достичь мощности «Мерседеса», сообщает AS. По данным источника, после обновления силовая установка «Хонды» может получить дополнительные 25 лошадиных сил.

После победы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии команда рассчитывает, что обновлённая версия двигателя появится к Гран-при Италии. Также не исключается, что японский производитель закончит работу ещё до летнего перерыва.

«25 лошадиных сил — цифра, которая позволит достичь главного желания «Хонды» — сравняться с «Мерседесом», — утверждает испанское издание.

В текущем сезоне «Мерседес» доминирует в Формуле-1. Немецкая команда выиграла все гонки, кроме Гран-при Австрии.