Феттель считает, что извинения перед Ферстаппеном важнее решения стюардов

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал инцидент, случившийся во время Гран-при Великобритании. Феттель врезался сзади в гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В итоге Феттелю выписали 10-секундный штраф и начислили два штрафных балла.

«Сперва мне показалось, что там было место, но его закрыл Макс. Однако через несколько кругов я осознал, что сам допустил ошибку. В итоге я пошёл к Максу и сказал ему, что думаю. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем любые решения стюардов.

Конечно, Макс был гораздо быстрее. Но я думал, что смогу проскочить там. Это неправильный расчёт с моей стороны», — приводит слова Феттеля RaceFans.

Несмотря на столкновение, оба пилота в итоге сумели завершить гонку.