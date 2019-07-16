Феттель считает, что извинения перед Ферстаппеном важнее решения стюардов
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал инцидент, случившийся во время Гран-при Великобритании. Феттель врезался сзади в гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В итоге Феттелю выписали 10-секундный штраф и начислили два штрафных балла.
«Сперва мне показалось, что там было место, но его закрыл Макс. Однако через несколько кругов я осознал, что сам допустил ошибку. В итоге я пошёл к Максу и сказал ему, что думаю. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем любые решения стюардов.
Конечно, Макс был гораздо быстрее. Но я думал, что смогу проскочить там. Это неправильный расчёт с моей стороны», — приводит слова Феттеля RaceFans.
Несмотря на столкновение, оба пилота в итоге сумели завершить гонку.
Марко: Феттель переоценил свои силы
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