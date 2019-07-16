Хорнер: в Сильверстоуне мы увидели другого Гасли

Глава «Ред Булл» Криситан Хорнер остался доволен выступлениями Пьера Гасли на Гран-при Великобритании, отметив, что в Сильверстоуне болельщики смогли увидеть совершенно иной уровень от французского пилота.

«Думаю, Пьер был хорош на протяжении всего уик-энда. Он перевернул страницу австрийского Гран-при, тот уик-энд был для него очень тяжёлым. Приехав в Великобританию он фокусировался на своей работе и не обращал внимания на напарника по команде. В целом мы видели совершенно другого Гасли на протяжении всего уик-энда.

Он был конкурентоспособным с самой первой сессии, прибавил во второй и был хорош во всех сегментах квалификации. Также он был конкурентоспособным в гонке. Он сумел обогнать Себастьяна Феттеля и боролся с Шарлем Леклером. Думаю, он пилотировал очень здорово», — приводит слова Хорнера GPblog.