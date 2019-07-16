Квят и Албон выбрали по 10 комплектов «софта» на Гран-при Германии
Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли» опубликовал составы резины, выбранные командами на Гран-при Германии.
Больше всего «софта» в Хоккенхайм возьмут пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Александер Албон и гонщики «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг, выбравшие по 10 комплектов этой резины.
Лидирующие в чемпионате пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас привезут в Германию по восемь комплектов «софта». Такое же количество состава этой резины выбрали в «Ред Булл». Гонщики «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер приняли решение использовать в Германии девять комплектов самого мягкого состава.
Полный выбор всех команд на Гран-при Германии можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».
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