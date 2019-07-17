Боттас готов к переходу в «Феррари», если «Мерседес» не предложит новый контракт
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что рассчитывает на новый контракт с командой. По мнению финского гонщика, он заслуживает этого.
«Если бы не Льюис Хэмилтон, наверное, я бы выиграл больше гонок. Но, если честно, я бы не стал ничего менять. Данная ситуация способствует моему прогрессу, я могу добиться большего. Хочу бросить вызов ему.
Я бы хотел продлить контракт на следующий сезон. Думаю, я доказал команде, что достоин места в «Мерседесе». Но нам нужно подождать ещё несколько гонок. Пока мы ничего не подписывали, я стараюсь прогрессировать и дальше, всё должно быть в порядке.
Если «Мерседес» не подпишет со мной новый контракт, я бы хотел оказаться во второй команде. В настоящий момент это «Феррари», — приводит слова Боттаса GP Fans.
Вольф заявил, что Боттас приблизился к новому контракту с «Мерседесом»
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