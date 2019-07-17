Боттас готов к переходу в «Феррари», если «Мерседес» не предложит новый контракт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что рассчитывает на новый контракт с командой. По мнению финского гонщика, он заслуживает этого.

«Если бы не Льюис Хэмилтон, наверное, я бы выиграл больше гонок. Но, если честно, я бы не стал ничего менять. Данная ситуация способствует моему прогрессу, я могу добиться большего. Хочу бросить вызов ему.

Я бы хотел продлить контракт на следующий сезон. Думаю, я доказал команде, что достоин места в «Мерседесе». Но нам нужно подождать ещё несколько гонок. Пока мы ничего не подписывали, я стараюсь прогрессировать и дальше, всё должно быть в порядке.

Если «Мерседес» не подпишет со мной новый контракт, я бы хотел оказаться во второй команде. В настоящий момент это «Феррари», — приводит слова Боттаса GP Fans.