Вольф заявил, что Боттас приблизился к новому контракту с «Мерседесом»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что финский пилот Валттери Боттас, ставший вторым по итогам Гран-при Великобритании, ещё на шаг приблизился к новому контракту с командой. Боттас был близок к победе, но выход на трассу машины безопасности позволил его напарнику Льюису Хэмилтону сделать пит-стоп и обогнать финна.
«Боттас сделал хороший шаг в нужном направлении. Эта гонка была для него лучшей в текущем сезоне. Он не сдаётся, у Боттаса есть всё, чтобы биться с Льюисом в квалификации.
Конкуренция Росберга и Хэмилтона была на другом уровне. Сегодня мы видим более честную и яркую борьбу», — приводит слова Вольфа RTL.
На место в «Мерседесе» на следующий сезон также претендует резервный пилот Эстебан Окон. Он может заменить в немецкой команде именно Боттаса.
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