Бывший гоночный инженер Шумахера: Феттель — переоценённый пилот

Бывший гоночный инженер Михаэля Шумахера и экс-руководитель гоночной академии «Феррари» Лука Балдиссери прокомментировал неудачное выступление Себастьяна Феттеля в новом сезоне.
«Я не считаю Феттеля преемником Шумахера. Это переоценённый пилот, я отношусь к нему критически. Да, он выиграл четыре чемпионских титула, но Феттель допускает слишком много ошибок. Ему нужно как-то найти себя.
Когда Леклер станет более опытным пилотом и зрелым гонщиком, ему нужен будет напарник, который сможет его поддержать. Я думаю, что с учётом колоссального опыта Феттель мог бы стать отличным напарником», — приводит слова Балдиссери Pit Talk.
В нынешнем сезоне Феттель ещё не выиграл ни одной гонки. Все Гран-при за исключением гонки в Австрии выиграли пилоты «Мерседеса».
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