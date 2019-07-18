Бывший гоночный инженер Шумахера: Феттель — переоценённый пилот

Бывший гоночный инженер Михаэля Шумахера и экс-руководитель гоночной академии «Феррари» Лука Балдиссери прокомментировал неудачное выступление Себастьяна Феттеля в новом сезоне.

«Я не считаю Феттеля преемником Шумахера. Это переоценённый пилот, я отношусь к нему критически. Да, он выиграл четыре чемпионских титула, но Феттель допускает слишком много ошибок. Ему нужно как-то найти себя.

Когда Леклер станет более опытным пилотом и зрелым гонщиком, ему нужен будет напарник, который сможет его поддержать. Я думаю, что с учётом колоссального опыта Феттель мог бы стать отличным напарником», — приводит слова Балдиссери Pit Talk.

В нынешнем сезоне Феттель ещё не выиграл ни одной гонки. Все Гран-при за исключением гонки в Австрии выиграли пилоты «Мерседеса».