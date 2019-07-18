Грожан готов к разговору с руководством «Хааса» после аварии с Магнуссеном

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал инцидент, случившийся во время Гран-при Великобритании. На старте гонки Грожан столкнулся с напарником Кевином Магнуссеном. Из-за столкновения оба пилота сошли с дистанции. После гонки руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не скрывал недовольства действиями пилотов.
«Шина на заднем колесе с чем-то соприкоснулась, был прокол. Всё произошло в слепой зоне, я ничего не видел. Очень жаль, что всё так получилось, мы рассчитывали на эту гонку, хотели проверить разные обновления. У меня были надежды. Но всё в итоге так закончилось.
Повреждение было слишком серьёзным, пришлось закончить гонку. При взрыве шины днище сильно повреждается. У нас после этого совершенно не было баланса.
Я думаю, руководитель вызовет нас в свой офис. Но, на мой взгляд, я не был виноват. Может, запись покажет, что это не так. Но мне кажется, что моей вины не было», — приводит слова Грожана GPToday.
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