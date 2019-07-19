«Хаас» не планирует менять Грожана на Гран-при Германии

Вчера, 18 июля, в СМИ появилась информация, что руководство «Хааса» рассматривает вариант с заменой пилота команды Ромена Грожана уже на Гран-при Германии. В американской конюшне недовольны результатами француза, а последней каплей стал инцидент с участием Ромена на Гран-при Великобритании, в результате которого с дистанции сошёл не только он, но и другой гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен.
Тем не менее издание GPToday, ссылаясь на свои источники в «Хаасе», сообщает, что подготовка к этапу в Германии идёт в обычном режиме, а это означает, что замены Грожана в Хоккенхайме не будет.
Претендентом на место Грожана уже на Гран-при Германии называли экс-пилота «Форс Индия» Эстебана Окона.
Напомним, «Хаас» не может набрать очки уже на протяжении четырёх этапов. После 10 этапов команда занимает лишь девятое место в общем зачёте. При этом Грожан набрал только 2 из 16 командных очков.
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