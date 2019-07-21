Риккардо считает, что за последние пять лет в «Ред Булл» ничего не изменилось

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, выступавший на протяжении долгого времени в «Ред Булл», считает, что последние пять лет австрийская команда стоит на месте.
«Люди часто приходят ко мне и говорят: „Посмотри на Макса, он на подиуме, а ты далёк от этого“. Но знаете что, „Ред Булл“ делает всё то же самое, что в минувшие пять лет. В минувшем сезоне в это же время у команды было три победы, теперь они только недавно завоевали первую. Так что мне не было бы лучше, останься я в „Ред Булл“. Пока не пилотируешь „Мерседес“, ты всегда будешь недоволен, потому что „Мерседес“ доминирует.
Определённо не жалею о переходе в «Рено». Результат пока что не лучший, но я доволен командой и тем, что вижу здесь. Но самое важное, я доволен собой и своей работой, тем, что пытаюсь создать вместе с инженерами", — приводит слова Риккардо GPFans.
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