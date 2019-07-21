Хюлькенберг: сложно сказать, является ли Ферстаппен лучшим пилотом в мире

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг не дал конкретного ответа на вопрос, считает ли он гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим в мире. Не так давно дискуссию на эту тему открыл глава австрийской команды Кристиан Хорнер.
«Сложно сказать. Я нахожусь внутри команды „Рено“, и моё видение достаточно ограниченно. Я забочусь о себе и „Рено“. Слежу за всеми деталями, происходящими в команде, и не обращаю особого внимания на то, что делают другие во время гоночного уик-энда. Но если посмотреть в целом, Макс делает очень хорошую работу.
Вместе с тем, конечно, все пилоты эгоистичны, и каждый думает, что является лучшим. Чтобы оставаться в форме, необходимо именно такое отношение. Но я уважаю успехи других пилотов в квалификациях и гонках", — приводит слова немца F1i.
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