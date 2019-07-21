Окон: цель — выступать за «Мерседес», но мы рассматриваем и другие варианты
Французский гонщик Эстебан Окон отметил, что он рассматривает все варианты возвращения в Формулу-1, включая команды, не связанные с «Мерседесом».
«Пока я ничего не могу подтвердить. Моя цель — получить место в чемпионате как можно скорее. Сейчас мои менеджеры работают над этим, надеюсь, что скоро мы найдём подходящий вариант. Больше всего я хочу вернуться за руль, вспомнить вкус Гран-при. Мне очень тяжело пропускать этот сезон.
Для меня открыты все пути, поскольку в «Мерседесе» не возражают, если я буду в команде, которая не является клиентом немецкого концерна. Моя главная цель, конечно, выступать за «Мерседес», но мы рассматриваем и другие варианты», — приводит слова Эстебана Окона RMC Sport.
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