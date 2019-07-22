Вольф: Хэмилтон делит общество на две части подобно Серене Уильямс

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф не видит ничего негативного в полярном отношении болельщиков к Льюису Хэмилтону. Функционер признаёт, что гонщик сам подводит фанатов к этому.



«Считаю, что многие спортивные знаменитости разделяют общество на две группы — фанатов и ненавистников. Похожие комментарии всегда можно увидеть о Серене Уильямс — часть зрителей хочет, чтобы она победила, а другая наоборот болеет исключительно за её соперников.



Знаете, уж лучше поляризовать людей, чем быть кем-то посередине — это означает лишь то, что ты очень скучный», — цитирует Вольффа Crash.net.

Напомним, Льюис Хэмилтон является пятикратным чемпионом мира гонок класса Формула-1. В текущем сезоне он продолжает лидировать в личном зачёте чемпионата.

Серена Уильямс — американская теннисистка. В последние годы активно борется с расизмом и сексизмом. Является одной из самых титулованных игроков в истории тенниса.