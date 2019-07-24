По данным Марко, «Мерседес» мог решить проблемы с охлаждением

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что «Мерседес» способен исправить проблемы с охлаждением болида накануне Гран-при Германии.



«Только в жару «Мерседес» испытывает проблемы, и именно на это мы надеемся в Хоккенхайме. Тем не менее я слышал, что они готовят шасси с новым охлаждением», — цитирует Марко Auto Bild.



Напомним, «Мерседес» выиграл восемь стартовых Гран-при нового чемпионата вплоть до гонки в Австрии, где погодные условия были слишком жаркими. По высокой температуре победить удалось Максу Ферстаппену. На грядущем Гран-при Германии ожидается аналогичная жара.

Напомним, лидером личного зачёта в текущем чемпионате Формулы-1 с 223 очками является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его ближайшим преследователем является ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (184 очка). На третьем месте с отставанием в 48 очков от Боттаса идёт Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

«Мерседес» привезёт на Гран-при Германии обновлённое шасси