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По данным Марко, «Мерседес» мог решить проблемы с охлаждением

По данным Марко, «Мерседес» мог решить проблемы с охлаждением
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что «Мерседес» способен исправить проблемы с охлаждением болида накануне Гран-при Германии.

«Только в жару «Мерседес» испытывает проблемы, и именно на это мы надеемся в Хоккенхайме. Тем не менее я слышал, что они готовят шасси с новым охлаждением», — цитирует Марко Auto Bild.

Напомним, «Мерседес» выиграл восемь стартовых Гран-при нового чемпионата вплоть до гонки в Австрии, где погодные условия были слишком жаркими. По высокой температуре победить удалось Максу Ферстаппену. На грядущем Гран-при Германии ожидается аналогичная жара.

Напомним, лидером личного зачёта в текущем чемпионате Формулы-1 с 223 очками является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его ближайшим преследователем является ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (184 очка). На третьем месте с отставанием в 48 очков от Боттаса идёт Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

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