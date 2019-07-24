Леклер: даже не думал завершать карьеру после смерти Бьянки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его отношение к Формуле-1 особо не изменилось после смерти близкого друга Жюля Бьянки.
«У меня даже не возникало мыслей завершать карьеру из-за этого. Когда ты попадаешь в автоспорт, то сразу же осознаёшь всю опасность этой деятельности. Думаю, гонки никогда не станут абсолютно безопасными.
Конечно, со временем стандарты безопасности в Формуле-1 становятся выше, но на скорости 340 км/ч случиться может что угодно. Я понимал это с самого первого дня в автоспорте. При всём этом я очень хотел успешно выступать именно ради Жюля, который очень многому меня научил — он всегда помогал мне стать лучше. Хочу, чтобы он годится мной», — цитирует Леклера BBC.
Напомним, во время Гран-при Японии—2014 Жюль Бьянки в сложных погодных условиях неудачно вылетел с трассы, врезавшись на скорости 126 км/ч в работавший в зоне безопасности трактор-эвакуатор. При столкновении Бьянки ударился головой о противовес эвакуатора. Спустя девять месяцев он скончался в одной из клиник Ниццы.
- 24 июля 2019
-
19:35
-
18:47
-
17:07
-
15:17
-
14:48
-
14:21
-
13:47
-
12:43
-
12:31
-
12:19
-
10:53
-
01:06
- 23 июля 2019
-
23:59
-
22:45
-
21:01
-
19:51
-
18:39
-
18:39
-
17:52
-
17:02
-
16:14
-
15:45
-
15:41
-
14:46
-
13:44
-
13:30
-
13:11
-
12:30
-
11:39
-
09:57
-
00:52
- 22 июля 2019
-
23:50
-
22:53
-
21:37
-
20:49