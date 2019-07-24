Леклер: даже не думал завершать карьеру после смерти Бьянки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его отношение к Формуле-1 особо не изменилось после смерти близкого друга Жюля Бьянки.



«У меня даже не возникало мыслей завершать карьеру из-за этого. Когда ты попадаешь в автоспорт, то сразу же осознаёшь всю опасность этой деятельности. Думаю, гонки никогда не станут абсолютно безопасными.



Конечно, со временем стандарты безопасности в Формуле-1 становятся выше, но на скорости 340 км/ч случиться может что угодно. Я понимал это с самого первого дня в автоспорте. При всём этом я очень хотел успешно выступать именно ради Жюля, который очень многому меня научил — он всегда помогал мне стать лучше. Хочу, чтобы он годится мной», — цитирует Леклера BBC.



Напомним, во время Гран-при Японии—2014 Жюль Бьянки в сложных погодных условиях неудачно вылетел с трассы, врезавшись на скорости 126 км/ч в работавший в зоне безопасности трактор-эвакуатор. При столкновении Бьянки ударился головой о противовес эвакуатора. Спустя девять месяцев он скончался в одной из клиник Ниццы.